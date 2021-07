Dopo Gkn, la Motorvalley toscana rischia grosso: «Con l’elettrico 70% di pezzi in meno» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cinquemila lavoratori nelle mani di multinazionali che in tutto il mondo stanno accorpando sedi «La transizione è possibile, le maestranze però vanno formate. La posizione ambigua di Fca» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cinquemila lavoratori nelle mani di multinazionali che in tutto il mondo stanno accorpando sedi «La transizione è possibile, le maestranze però vanno formate. La posizione ambigua di Fca»

Advertising

Kr4k3n_MMXXI : 'Dopo lo sblocco dei licenziamenti voluto dal governo Draghi e dalla Confindustria nei giorni scorsi alcune aziende… - darfil2 : RT @CremaschiG: #Genova Dopo aver salutato a pugno chiuso alle 1727 #CarloGiuliani nella sua piazza siamo partiti in migliaia in corteo per… - CremaschiG : #Genova Dopo aver salutato a pugno chiuso alle 1727 #CarloGiuliani nella sua piazza siamo partiti in migliaia in co… - Rvaticanaitalia : Al Mondo alla Radio, 17.35, quale futuro ha l’industria italiana dopo lo sblocco dei licenziamenti e la crisi… - rexforte1 : Pensavo che andasse a portare solidarietà ai lavoratori licenziati dalla Gkn..ma vedrai che dopo aver presentato il… -