Dolore a Napoli, morta giovane mamma: Mariarca lascia tre figli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Napoli. Non ce l’ha fatta Mariarca Napolitano, giovane mamma deceduta nelle ore scorse. Para che la donna sia stata colpita da una emorragia celebrale. Il nome di Mariarca circolava da giorni sui social, in diverse richieste di preghiere per la sua giovane vita. La donna lascia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021). Non ce l’ha fattatano,deceduta nelle ore scorse. Para che la donna sia stata colpita da una emorragia celebrale. Il nome dicircolava da giorni sui social, in diverse richieste di preghiere per la suavita. La donnaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

