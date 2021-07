Dl Recovery: in commissione stop a innalzamento limiti 5G (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Nulla di fatto in commissione alla Camera per l’innalzamento dei limiti del 5G. L’emendamento presentato al dl Recovery è stato prima accantonato e poi bocciato insieme a tutti quelli non ancora esaminati e su cui non era stato espresso esplicito parere dei relatori e del governo. La proposta di modifica – presentata da Italia Viva – alzava i limiti all’elettrosmog italiani (oggi a 6 volt/metro) portandoli a 61 volt/metro ed adeguandoli così a quelli di altri Paesi europei. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Nulla di fatto inalla Camera per l’deidel 5G. L’emendamento presentato al dlè stato prima accantonato e poi bocciato insieme a tutti quelli non ancora esaminati e su cui non era stato espresso esplicito parere dei relatori e del governo. La proposta di modifica – presentata da Italia Viva – alzava iall’elettrosmog italiani (oggi a 6 volt/metro) portandoli a 61 volt/metro ed adeguandoli così a quelli di altri Paesi europei. L'articolo L'Opinionista.

