Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Con Sydney ancora in isolamento per una manciata di nuovi casi di Covid-19, il massimoper il Nuovo Galles del Sud ha chiesto un nuovo livello di disumanità e distanza sociale: non averecon altre persone. Dopo aver segnalato ben 78 nuovi casi di Covid-19 e un decesso nello stato, il direttore proviene da Database Italia.