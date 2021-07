Distanza tra calciatori e tifosi nel ritiro, polemica nel corso dell'evento in piazza a Dimaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel corso dell'evento organizzato in piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano stanno rispondendo alle domande dei tifosi, è arrivata una polemica. Tifoso: "Questa mattina siamo stati nel ritiro del Cagliari e ci siamo fatti foto e video con i giocatori. Come mai, qui a Dimaro, ci sono queste distanze da noi tifosi?" Lombardo: "Negli 8 anni precedenti eravamo o non eravamo la squadra che faceva i turni maggiori? Ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelorganizzato inMadonnaa Pace a, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano stanno rispondendo alle domande dei, è arrivata una. Tifoso: "Questa mattina siamo stati neldel Cagliari e ci siamo fatti foto e video con i giocatori. Come mai, qui a, ci sono queste distanze da noi?" Lombardo: "Negli 8 anni precedenti eravamo o non eravamo la squadra che faceva i turni maggiori? Ci sono ...

Advertising

lorepregliasco : Solo il 39% dei francesi diceva che si sarebbe vaccinato, ma in realtà già il 70% ha avuto almeno una dose.… - DiMarzio : #Milan, occhi su Kaio Jorge: distanza tra l'offerta e la richiesta del Santos - lucianonobili : La distanza tra propaganda e realtà. Davvero volete rischiare di far saltare la legge? #Zan ++ Ddl Zan:Senato resp… - gilnar76 : Distanza tra calciatori e tifosi nel ritiro, polemica nel corso dell'evento in piazza a Dimaro #Forzanapoli #Napoli… - aaxeth : Tra il dolore per mio nonno e una storia travagliata dalla distanza, si aggiunge la vendita di una casa e un traslo… -