DIRETTA | Covid e le ripercussioni sui giovani, Bianchi: “I risultati delle prove Invalsi sono oggetto di riflessione” [VIDEO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge il seguito dell'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19 e sul seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. L'articolo DIRETTA Covid e le ripercussioni sui giovani, Bianchi: “I risultati delle prove Invalsi sono oggetto di ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge il seguito dell'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio, sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da-19 e sul seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i. L'articoloe lesui: “Idi ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, D'Amato: 'Alto tasso vaccinati evita effetti festeggiamenti Europei'. DIRETTA - orizzontescuola : DIRETTA | Covid e le ripercussioni sui giovani, audizione del ministro Bianchi in Parlamento - Pietro_Andros : Che puttanata. Ricordo la fobia nonostante la facilità del contagio HIV non era come quella del covid, limitata a c… - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, D'Amato: 'Alto tasso vaccinati evita effetti festeggiamenti Europei'. DIRETTA - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Covid: in Sicilia 552 i nuovi casi, incidenza poco sopra il 3%. DIRETTA -