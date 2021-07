Diabolik | il trailer del film dei Manetti Bros con Luca Marinelli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildipermette al pubblico di dare uno sguardo più ampio all'attesissimodiretto dai., cone Miriam Leone in uscita nelle sale a fine anno., il nuovodiretto dai. ed interpretato da, si mostra nel primoufficiale rilasciato pochi minuti fa. L'uscita del lungometraggio è fissata per il 16 dicembre 2021. Tutti parlano di lui nel primo video ufficiale. ...

Come recita il trailer, Diabolik debutterà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021. Sebbene non sia stata rilasciata ancora una sinossi ufficiale, sappiamo che il film si concentrerà sul primo incontro tra Diabolik ed Eva Kant.