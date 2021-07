Diabolik, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Finalmente il trailer di Diabolik, il film sul ladro inafferabile dei Manetti Bros. la cui uscita è stata rimandata più volte causa Coronavirus. Dal 16 dicembre 2021, il film con Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (Ginko). Nel cast figurano anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran. Il trailer di Diabolik Nel trailer seguiamo la voce di Valerio Mastrandrea/Ginko che spiega: “È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Finalmente ildi, ilsul ladro inafferabile dei Manetti Bros. la cui uscita è stata rimandata più volte causa Coronavirus. Dal 16 dicembre 2021, ilcon),(Eva Kant) e Valerio Mastandrea (Ginko). Nel cast figurano anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran. IldiNelseguiamo la voce di Valerio Mastrandrea/Ginko che spiega: “È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie”. ...

Advertising

RollingStoneita : Guardate ORA il trailer di ‘Diabolik’ con Luca Marinelli - SkyTG24 : #DIABOLIK, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone - fumettologica : Il trailer del film di Diabolik - Trih_ : RT @cranfan84: Non ce la faccio a prendere sul serio il trailer di Diabolik, mi viene in mente solo Armando. - Iosonolagomma : RT @cranfan84: Non ce la faccio a prendere sul serio il trailer di Diabolik, mi viene in mente solo Armando. -