Di sangue e di altre cure – il mistero di Caravaggio al Rione Sanità (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Elisabetta Colangelo Scrittrice e giornalista, dopo gli scritti teatrali e i fortunati testi sulla sua Napoli (101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vita, 101 donne che hanno fatto grande Napoli, I love Napoli), Agnese Palumbo approda alla narrativa con il romanzo Di sangue e di altre cure, il mistero di Caravaggio al Rione Sanità – Edizioni San Gennaro, primo volume della collana sVicoli. Napoli, ottobre 1606. Il "seicento a Napoli, l'oro dell'arte, il sangue rosso delle rivolte, la vita affollata e la voglia di vita". La città vicereale e i ...

