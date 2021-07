Dessena all’Entella: «Serie C tosta. Porto entusiasmo al club» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Daniele Dessena si è trasferito all’Entella, in Serie C. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club ligure Per Daniele Dessena non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo. Tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera ma il centrocampista ha ancora tanta voglia di dare il meglio di sé e, per questo, ha deciso di confrontarsi con un nuovo tipo di campionato, la Serie C, con la maglia dell‘Entella. Queste le parole del centrocampista ai microfoni ufficiali del club. «Qui ho trovato un gruppo eccezionale, ci sarà da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Danielesi è trasferito, inC. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali delligure Per Danielenon è ancora arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo. Tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera ma il centrocampista ha ancora tanta voglia di dare il meglio di sé e, per questo, ha deciso di confrontarsi con un nuovo tipo di campionato, laC, con la maglia dell‘Entella. Queste le parole del centrocampista ai microfoni ufficiali del. «Qui ho trovato un gruppo eccezionale, ci sarà da ...

