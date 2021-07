Dentro la festa dei Bucks | coach Bud abbraccia i suoi campioni | poi…

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Giannis festeggia con la compagna e il figlio. Poi, seduto da solo con un asciugamano in testa a coprirne il volto, assapora il suo trionfo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Game, set and match ed esplode ladi Milwaukee. I Bucks vincono in casa 105 - 98, chiudono sul 4 - 2 la serie con i Phoenix Suns ...sono solo i più di 80mila tifosi Milwaukee assiepatie ...Da Kareem Abdul - Jabbar e Oscar Robertson a Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Dopo 50 anni d'attesa, i Milwaukee Bucks sono di nuovo campioni Nba . La vittoria per 105 - 98 di gara 6 ha ...Carità, contemplazione del bello, evitare i luoghi "senza il Signore": tra i consigli quello di portare in valigia una Bibbia e un piccolo Rosario ...ROMA - Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. I Bucks vincono in casa 105-98, chiudono sul 4-2 la serie con i Phoenix Suns e conquistano il secondo titolo della loro storia, il primo de ...