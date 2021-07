Del mio G8 di Genova, vent’anni dopo, conservo ancora alcuni cimeli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Del G8 2001 di Genova, vent’anni dopo, conservo alcuni cimeli. Sulla mensola di una delle librerie, nel mio studio, prendo due grossi bossoli di alluminio: sono (leggo la parole stampigliate sopra) cartucce calibro “40 mm”, una “al CN”, l’altra “al CS”. Le annuso: fino a qualche anno fa scaturiva ancora qualcosa che pizzicava, ora si sono sedate. Ai tempi ce n’erano tantissime nelle strade di Genova, all’esterno della zona rossa in cui erano riuniti i grandi della Terra. Cerco online, per la prima volta, informazioni su quelle scritte. Arrivo a Wikipedia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Del G8 2001 di. Sulla mensola di una delle librerie, nel mio studio, prendo due grossi bossoli di alluminio: sono (leggo la parole stampigliate sopra) cartucce calibro “40 mm”, una “al CN”, l’altra “al CS”. Le annuso: fino a qualche anno fa scaturivaqualcosa che pizzicava, ora si sono sedate. Ai tempi ce n’erano tantissime nelle strade di, all’esterno della zona rossa in cui erano riuniti i grandi della Terra. Cerco online, per la prima volta, informazioni su quelle scritte. Arrivo a Wikipedia, ...

Del mio G8 di Genova, vent'anni dopo, conservo ancora alcuni cimeli Il Fatto Quotidiano

Del mio G8 di Genova, vent’anni dopo, conservo ancora alcuni cimeli Trovo un articolo di The Economist, pubblicato a fine 2019. Scopro che quei gas lacrimogeni sono vietati (in teoria) durante le guerre... [LEGGI] ...

