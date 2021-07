Decreto Covid | mediazione del governo sulle zone gialle | verso una soglia del 10% per le terapie intensive Green pass per non chiudere ad agosto

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra nel vivo la trattativa tra Stato e Regioni per il rinnovo del, in scadenza a fine mese. Al centro della discussione, oltre alla questione del, c’è il tema delle soglie di occupazione dei letti di terapia intensiva e dei ricoveri ordinari perche faranno scattare la zona gialla nelle diverse aree italiane. Le Regioni puntano al rialzo delle percentuali, proponendo di alzare ladi occupazione delleal 20% e al 30% per i ricoveri perordinari in area non critica. ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le… - SenatoStampa : Decreto #SostegniBis. L'Aula esamina il ddl di conversione del decreto-legge n. 73, con misure urgenti connesse a e… - Open_gol : Primi obblighi a fine luglio, poi il primo e il 15 settembre cambia tutto: come funzionerà il Green Pass obbligator… - Herbert403 : Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le… - GiuseppePepe10 : RT @petergomezblog: Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le for… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

... con l'emergenza sono stati aumentati fino ad arrivare a 8.500 ma dopo le prime ondate di questi posti ne sono stati defalcati il 50% , riprogrammati per le esigenze no -' . Ad oggi, quindi, i ......pass anche in classe in presenza di focolai? Se la questione non dovesse essere toccata dal,... Dobbiamo cambiare quella norma che prevede la possibilità di fare una dose antiunica entro 6 ...Draghi cambia tutto, nuove regole previste per il rilascio del Green pass, occorrerà aver fatto la doppia dose prevista dal vaccino, vacanze a rischio.“La domanda cautelare va respinta” perché “non sussistono i presupposti per disporre il riesame del termine del 30 giugno 2021 per l’adempimento della prescrizione”. Così il Tar del Lazio, seconda sez ...