Decreto Covid, le Regioni all'ultimo tentativo: in zona gialla col 20% per le intensive. Green pass per non chiudere ad agosto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra nel vivo la trattativa tra Stato e Regioni per il rinnovo del Decreto Covid, in scadenza a fine mese. Al centro della discussione, oltre alla questione del Green pass, c'è il tema delle soglie di occupazione dei letti di terapia intensiva e dei ricoveri ordinari per Covid che faranno scattare la zona gialla nelle diverse aree italiane. E le Regioni puntano al rialzo delle percentuali, proponendo di alzare la soglia di occupazione delle terapie intensive al 20% e al 30% per i ricoveri per Covid

