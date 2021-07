Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le formiche non le cicale” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli anestesisti stroncano la richiesta delle Regioni di fissare al 15% la soglia di occupazione di posti letto in terapia intensiva che farebbe scattata la zona gialla. La bocciatura è senza mezzi termini: “Una follia”, la definisce Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). “Spero che non venga avallata, mentre siamo d’accordo nel portarla al 5% come proposto inizialmente”, spiega all’Adnkronos Salute definendo quest’ultima ipotesi come “molto più ragionevole”. Vergallo riflette: “La questione, che forse molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Glistroncano la richiestadi fissare al 15% la soglia di occupazione di posti letto in terapia intensiva chebbe scattata la zona gialla. La bocciatura è senza mezzi termini: “Una”, la definisce Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). “Spero che non venga avallata, mentre siamo d’accordo nel portarla al 5% come proposto inizialmente”, spiega all’Adnkronos Salute definendo quest’ultima ipotesi come “molto più ragionevole”. Vergallo riflette: “La questione, che forse molti ...

Advertising

SenatoStampa : Decreto #SostegniBis. L'Aula esamina il ddl di conversione del decreto-legge n. 73, con misure urgenti connesse a e… - Open_gol : Primi obblighi a fine luglio, poi il primo e il 15 settembre cambia tutto: come funzionerà il Green Pass obbligator… - AlessioColzani : ?? #COVID, SPUNTA L'ATTO SULLE ZONE ROSSE: IL DECRETO C'ERA MA #CONTE NON LO FIRMÒ, FU UNA #STRAGE DI STATO Agli at… - LetiziaFirenze : Nuovo decreto Covid: il Green Pass sarà obbligatorio da lunedì 26 luglio per accedere ai luoghi affollati - Confcommercio : RT @SenatoStampa: Decreto #SostegniBis. In Aula, seguito discussione ddl conversione, con modificazioni, d-l n. 73 su imprese, lavoro, giov… -