De Vrij | «Bello aver trovato Inzaghi L’Inter ha voglia di confermarsi»

Stefan deè tornato a pieno regime a disposizione di Inzaghi dopo le vacanze. Ecco le sue parole a Inter TV Intervistato da Inter TV, il difensore olandese Stefan deha parlato del suo ritorno dopo le vacanze, degli obiettivi per la stagione e dell'aver ritrovato Simone Inzaghi dopo il periodo alla Lazio. INZAGHI ...Però San Siro che canta per noi è un'emozione incredibile, non c'è niente di piùper noi di ... La coppia di difesa Skriniar - DeStephan de Vrij è pronto per una nuova stagione con l'Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, la società nerazzurra è ripartita da Simone Inzaghi, un allenatore che lui conosce bene per la sua precede ...Stefan de Vrij ha parlato della voglia dell'Inter di riconfermarsi campione d'Italia sul campo e dell'arrivo di Simone Inzaghi ...