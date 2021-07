De Luca: «Senza il 70% di immunizzazioni, gli studenti senza vaccino andranno in Dad» (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Campania il 70% della popolazione nella fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni ancora non si è vaccinata. Occorre dare priorità al problema in vista della riapertura delle scuole, tra un paio di mesi. Altrimenti, avverte il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si tornerà in Dad. Ieri il governatore ha affrontato il discorso nella riunione con i direttori generali delle Asl e i dirigenti scolastici, al termine della quale ha emanato una nota ufficiale. «Riteniamo indispensabile per quest’anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Campania il 70% della popolazione nella fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni ancora non si è vaccinata. Occorre dare priorità al problema in vista della riapertura delle scuole, tra un paio di mesi. Altrimenti, avverte il presidente della Regione, Vincenzo De, si tornerà in Dad. Ieri il governatore ha affrontato il discorso nella riunione con i direttori generali delle Asl e i dirigenti scolastici, al termine della quale ha emanato una nota ufficiale. «Riteniamo indispensabile per quest’anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri ...

