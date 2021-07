Ddl Zan, sinistra in pezzi. Renzi accusa Letta: «È il suo “no” ideologico a bloccare la legge» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di ora in ora si fa sempre più netta che sul ddl Zan il Pd sia prossimo a finire come i pifferi di montagna: partiti per suonare, vennero suonati. Dovesse realmente accadere, i suoi militanti, iscritti ed elettori saprebbero chi ringraziare (si fa per dire): Enrico Letta, il loro segretario. E che quella sia la strada imboccata lo dimostra lo zelo con cui Matteo Renzi lo va additando come il vero responsabile dell’affossamento della legge sulla omotransobia. L’ultima proprio in queste ore dopo aver firmato i referendum radical-leghisti sulla giustizia. Renzi ha firmato i referendum sulla giustizia «Sul ddl Zan – ricorda ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di ora in ora si fa sempre più netta che sul ddl Zan il Pd sia prossimo a finire come i pifferi di montagna: partiti per suonare, vennero suonati. Dovesse realmente accadere, i suoi militanti, iscritti ed elettori saprebbero chi ringraziare (si fa per dire): Enrico, il loro segretario. E che quella sia la strada imboccata lo dimostra lo zelo con cui Matteolo va additando come il vero responsabile dell’affossamento dellasulla omotransobia. L’ultima proprio in queste ore dopo aver firmato i referendum radical-leghisti sulla giustizia.ha firmato i referendum sulla giustizia «Sul ddl Zan – ricorda ...

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - stardustlouist : mia nonna sul ddl zan “ma questi hanno rotto andassero alle case loro senza dar fastidio a noi normali” io che son… - PotereArturaio : RT @mdimagritt: Anche sul tema Green Pass, così come sulla “riforma” Cartabia, il DDL Zan, lo stop al blocco dei licenziamenti, il caos vac… -