Ddl Zan, l'argomentazione surreale della leghista Faggi: "Se Dio ci avesse voluto diversi ci avrebbe dato gli strumenti per cambiare sesso" (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Se Dio ci avesse voluto così molteplici, così diversi, avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro sesso e il nostro modo di fare". È una parte della surreale argomentazione della senatrice della Lega, Antonella Faggi, che ha preso la parola durante la discussione sul ddl Zan a Palazzo Madama.

