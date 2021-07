Ddl Zan: ecco quali sono gli ultimi sviluppi al Senato (Di mercoledì 21 luglio 2021) In Senato il dibattito sull’omotransfobia si arena tra gli emendamenti ed è ormai scontato il destino della discussione. Tutto il pomeriggio è stato un muro contro muro tra i massimalisti del PD e del M5S e i ‘mediazionisti’ di Lega e Forza Italia. Entrambe le componenti della maggioranza rimangono arroccate sulle loro posizioni. Muro di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inil dibattito sull’omotransfobia si arena tra gli emendamenti ed è ormai scontato il destino della discussione. Tutto il pomeriggio è stato un muro contro muro tra i massimalisti del PD e del M5S e i ‘mediazionisti’ di Lega e Forza Italia. Entrambe le componenti della maggioranza rimangono arroccate sulle loro posizioni. Muro di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

