Ddl Zan contro il volere di Dio, la leghista Faggi tira dritto: «Non chiedo scusa a nessuno, solo al Signore» – Il video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un mea culpa spirituale quello della leghista Antonella Faggi che per le sue dichiarazioni sul Ddl Zan non si sente di «chiedere scusa a nessuno, l'unico a cui posso chiedere scusa è il Signore». Dopo il suo intervento di ieri in aula, nel corso della discussione della proposta di legge contro l'omotransfobia, la senatrice della Lega non arretra di un passo: «Siamo sotto questa volta celeste – dice all'AdnKronos – e se Dio ci avesse voluto "altalenanti" ci avrebbe fatto in modo diverso». E ancora: «Se ieri avessero ascoltato tutto il mio discorso, le mie parole avrebbero ...

