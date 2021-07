Date un vocabolario ai latinisti del Comitato olimpico

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nutro alcuni dubbi sulla decisione dei membri del CIO di emendare il motto“Citius. Altius. Fortius” aggiungendo in coda “Communis”, che secondo loro vuol dire “Insieme”. Temo anzitutto che la scelta di aggiornare lo storico motto del 1894 sia passata più dall’inglese che dal latino, giocando sull’assonanza di “Faster. Higher. Stronger. Together” – assonanza ingannevole, ché i primi tre termini sono comparativi e l’ultimo, desinenza nonostante, no. Poi mi chiedo se la scelta di aggiungere quell’ecumenico “Insieme” in coda al tradizionale impietoso “Più veloce. Più in alto. Più forte” non sia la prima avvisaglia di un futuro di gare che termineranno tutte con ...

Nutro alcuni dubbi sulla decisione dei membri del CIO di emendare il motto "Citius. Altius. Fortius" aggiungendo in coda "Communis": che vuol dire anche banale, come questo slogan ...
In un Paese dove l'unico concetto matematico che ci è rimasto in testa è l'insiemistica - lo ripeto spesso, ma è un pallino politico - la definizione per caratteristica di un insieme contenente Paola ...