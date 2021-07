Damiano dei Maneskin si scusa su Twitter dopo la frase razzista: 'Non sapevo cosa significasse' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le scuse dopo le polemiche. Damiano dei Maneskin mette a tacere con un tweet le polemiche sorte dopo aver citato una frase dal contenuto razzista durante il concerto a Berlino il 16 giugno. Il testo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le scusele polemiche.deimette a tacere con un tweet le polemiche sorteaver citato unadal contenutodurante il concerto a Berlino il 16 giugno. Il testo ...

Advertising

wanteethan : RT @pleaseshowmewhy: STO MORENDO DAMIANO HA VISTO IL THREAD DEI GATTI - hyakuyaoi_ : Cmq l'altro giorno al ristorante era venuto un ragazzo uguale a Damiano dei maneskin - pablodiaz1988 : RT @Roma_Amore_Mio: 1815 - Basilica dei Santi Cosma e Damiano sulla Via Sacra - CaneMohi : RT @Roma_Amore_Mio: 1815 - Basilica dei Santi Cosma e Damiano sulla Via Sacra - francy_1518 : RT @xxdiordepp: le fans internazionali dei Maneskin peggio delle piaghe d’Egitto. strano che non si siano già indignate per il tatuaggio ch… -