Damiano David dei Maneskin si scusa dopo le pesanti accuse

(Di giovedì 22 luglio 2021) Prima o poi tocca a tutti e questa volta in mezzo alla bufera social c’è finito. Il cantante deitravolto da una polemica si èto con un lungo messaggio affidato a Twitter (dove sono volatenei suoi confronti). Tutto è nato durante un live a Berlino di qualche giorno fa, quandoha cantato Blackskinhead di Kanye West. Kanye in un verso della canzone dice ‘stop all that coon s**t (Black)‘. E il problema è proprio la parola ‘coon’, che pare sia un termine utilizzato in passato per denigrare le persone nere negli stati del sud ...

Advertising

lunasastronomy : @niewyspanax damiano david i thomas raggi. - infoitcultura : Damiano David dei Maneskin con il volto insanguinato: cos'è successo - _whoiskate_ : RT @noccioline_: matteo pessina bimbo di damiano david so true - Guapazos : RT @SibiladeDelfos1: Damiano David, vocalista de #Måneskin #Iwannabeyourslave ???????? @Guapazos - SibiladeDelfos1 : Damiano David, vocalista de #Måneskin #Iwannabeyourslave ???????? @Guapazos -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano David

, frontman dei Maneskin è finito al centro delle polemiche per un termine usato in una cover su TikTok. La band romana aveva pubblicato un'esibizione in diretta da Berlino sul social e ...Sangue dal naso perche spaventa i fans con una foto, ma ecco cos'è successo davvero al frontman dei Maneskin., di nuovo in Italia dopo le nuove tappe del tour promozionale europeo dei ...Sangue dal naso per Damiano David che spaventa i fans con una foto, ma ecco cos’è successo davvero al frontman dei Maneskin. Una lezione per il futuro”. La foto con il volto insanguinato non è reale D ...Maneskin. Il termine utilizzato da Damiano è infatti una parola che, nella sua accezione peggiore, ha lo stesso significato di ‘negro’ in italiano. Per questo motivo il cantante romano ha scelto di ch ...