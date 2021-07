Dalla Spagna: Siviglia, c’è il ‘sì’ di Lamela. L’affare Gil con il Tottenham può decollare (Di mercoledì 21 luglio 2021) I collegi spagnoli di EFE riferiscono che il Siviglia avrebbe raggiunto un accordo con il centrocampista argentino del Tottenham Erik Lamela, sbloccando così l’operazione che porterebbe l’esterno mancino Bryan Gil a fare il percorso inverso. Il cartellino di Lamela, infatti, è un’aggiunta degli Spurs all’offerta di circa 25 milioni di euro per l’iberico classe 2001. Foto: Twitter Lamela L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) I collegi spagnoli di EFE riferiscono che ilavrebbe raggiunto un accordo con il centrocampista argentino delErik, sbloccando così l’operazione che porterebbe l’esterno mancino Bryan Gil a fare il percorso inverso. Il cartellino di, infatti, è un’aggiunta degli Spurs all’offerta di circa 25 milioni di euro per l’iberico classe 2001. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

