Dalla Spagna: Lyanco nel mirino del Betis Siviglia (Di giovedì 22 luglio 2021) Lyanco potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di mercato e trasferirsi in Spagna. A scriverlo è l’autorevole testata iberica AS, che racconta della presenza del difensore brasiliano nel mirino del Betis Siviglia.Il club andaluso sarebbe pronto a presentare un’offerta al club di Urbano Cairo, ma servirebbe prima una cessione importante per avere liquidità. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021)potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di mercato e trasferirsi in. A scriverlo è l’autorevole testata iberica AS, che racconta della presenza del difensore brasiliano neldel.Il club andaluso sarebbe pronto a presentare un’offerta al club di Urbano Cairo, ma servirebbe prima una cessione importante per avere liquidità. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

small_magpie : @cribart Se è per quello un collega di ritorno dalla Spagna con la famiglia, tutti correttamente “tamponati” alla p… - domenico_furio : @sabrina__sf Sono entrati ieri in Italia, provenienti dalla Spagna, nessuno gli ha chiesto nulla, né in uscita né tanto meno in Italia ?? - artsenef : RT @CulmaduMariaSER: Buongiorno dalla bella Catalogna, Spagna!! #BonDia?? - pinksoccer024 : ???? #Calciomercato #SerieA, Inter: dalla Spagna arriva Portales ?? - Mouad65151507 : @peppe040688 @FrancescaCphoto @Pistogolblasta2 Ah giusto per informazione la spagna non lascia a casa pique semplic… -