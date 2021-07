D’Alì e Cosentino condannati, i processi per mafia che non ci sarebbero mai stati: con la riforma Cartabia sentenza a “tempo scaduto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Antonio D’Alì, senatore ininterrottamente per 24 anni e sottosegretario agli Interni per 5, condannato a 6 anni perché secondo la magistratura era a disposizione di Totò Riina e dei Messina Denaro, prima il padre – don Ciccio – e poi il figlio, Matteo, il boss di Cosa Nostra in cima alla lista dei ricercati di massima pericolosità del Viminale ancora oggi e da quasi trent’anni. E poi Nicola Cosentino, deputato ininterrottamente per 17 anni e sottosegretario all’Economia per 2, condannato a 10 anni perché secondo la magistratura era il referente del clan dei Casalesi, uno dei più potenti della camorra e una delle più potenti organizzazioni criminali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Antonio, senatore ininterrottamente per 24 anni e sottosegretario agli Interni per 5, condannato a 6 anni perché secondo la magistratura era a disposizione di Totò Riina e dei Messina Denaro, prima il padre – don Ciccio – e poi il figlio, Matteo, il boss di Cosa Nostra in cima alla lista dei ricercati di massima pericolosità del Viminale ancora oggi e da quasi trent’anni. E poi Nicola, deputato ininterrottamente per 17 anni e sottosegretario all’Economia per 2, condannato a 10 anni perché secondo la magistratura era il referente del clan dei Casalesi, uno dei più potenti della camorra e una delle più potenti organizzazioni criminali di ...

