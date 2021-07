Dal Portogallo: lo Sporting rifiuta l’offerta del City per Nuno Mendes (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riporta Record lo Sporting avrebbe rifiutato una prima offerta del Manchester City per Nuno Mendes. I colleghi portoghesi riferiscono che il club inglese avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più un giocatore. Ciò non sarebbe bastato a convincere il club di Lisbona a cedere il classe 2002. Foto: Instagram Nuno Mendes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riporta Record loavrebbeto una prima offerta del Manchesterper. I colleghi portoghesi riferiscono che il club inglese avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più un giocatore. Ciò non sarebbe bastato a convincere il club di Lisbona a cedere il classe 2002. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

