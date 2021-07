Da oggi torna nelle piattaforme digitali la band milanese Parabola con il brano “Savoir Faire” (Di mercoledì 21 luglio 2021) La band milanese Parabola tornano con il nuovo singolo “Savoir Faire” Raccontare con ironia l’importanza dei ‘social trends’ tra like e condivisioni, dove la ricerca di attenzione è ormai in precario equilibrio. Da oggi su tutte le piattaforme digitali , in uscita con l’etichetta Ala Bianca Group. ”Savoir Faire” vuole raccontare con ironia il contemporaneo bisogno d’attenzioni che contraddistingue l’essere umano, che la stessa band racconta così: “Quella ‘voglia primordiale e attuale’, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lano con il nuovo singolo “” Raccontare con ironia l’importanza dei ‘social trends’ tra like e condivisioni, dove la ricerca di attenzione è ormai in precario equilibrio. Dasu tutte le, in uscita con l’etichetta Ala Bianca Group. ”” vuole raccontare con ironia il contemporaneo bisogno d’attenzioni che contraddistingue l’essere umano, che la stessaracconta così: “Quella ‘voglia primordiale e attuale’, ...

