Advertising

mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - leggoit : Da Britney Spears a Michael Jackson: quando i genitori sono tiranni - Giuuuu28184469 : RT @artofsangiulia: Giugiulola x Britney Spears ?? - Sangio_Giulia_ : RT @artofsangiulia: Giugiulola x Britney Spears ?? - Fabianforrester : RT @BSNewsItalia: NEWS: Il nuovo avvocato di Britney Spears ringrazia i fan per il loro sostegno e dice che si muoverà rapidamente per pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

'Non ho alcuna intenzione di salire sul palco a breve, con mio padre che decide cosa indosso, dico, faccio o penso'. Con un post su Instagram,attacca frontalmente e per la prima volta il padre padrone Jamieche dal 2008 ha la sua tutela legale, spiegando che questa conservatorship le ha 'ucciso tutti i sogni'. Facciamo ...È prodotto dal Re Mida del pop internazionale Max Martin, l'uomo dietro a Baby One More Time di, I Want It That Way dei Backstreet Boys, I Kissed a Girl di Katy Perry, Shake It Off di ...«Non ho alcuna intenzione di salire sul palco a breve, con mio padre che decide cosa indosso, dico, faccio o penso». Con un post su Instagram, Britney Spears attacca frontalmente e per ...L'ho già fatto negli ultimi 13 anni", scrive Britney Spears spiegando che preferisce condividere i video che gira nel suo salotto, nei quali danza, "piuttosto che esibirmi su un… Leggi ...