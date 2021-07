Cruciani difende Donnarumma dopo il passaggio del portiere al PSG

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Caro Gigio, lasciali stare. Fregatene. Quelli che in queste ore ti chiamano ancora “Dollarumma”, chi ti insulta perché hai scelto una maglia diversa, chi ti dà del farabutto, dell’ingrato e via discorrendo, tutti questi signori non meritano un secondo della tua attenzione. Fossi in te i social manco li guarderei, e invece mi rivedrei mille L'articolo proviene da Novella 2000.