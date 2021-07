Cristiano Ronaldo rifiuta le avances di Georgina. Ha deciso: preferisce lei! – FOTO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cristiano Ronaldo fa impazzire il web con la sua nuova fiamma. E non è Georgina. Di chi si tratta? Sveliamo i dettagli. Reduce dalla brutta prestazione con il suo Portogallo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 luglio 2021)fa impazzire il web con la sua nuova fiamma. E non è. Di chi si tratta? Sveliamo i dettagli. Reduce dalla brutta prestazione con il suo Portogallo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

goal : Cristiano Ronaldo in red ?? - JuventusTV : Accadde oggi, 2020 ??? Doppio @Cristiano contro la Lazio ???? On demand, qui ?? - EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - thenikogomez : RT @BallTekkers: Cristiano Ronaldo in red ?? ?? @premierleague - Fra17DeS : @MeNeFrego___ @ThePhan43006689 Ma mica scegliere un'atleta come la Egonu, che peraltro è ritenuta tra le migliori p… -