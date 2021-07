Crisanti: «Sconcertante: per la seconda estate perdiamo tempo e aumentano i casi. Non sarà il Green pass a fermare la variante Delta» (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Lo scorso anno abbiamo sprecato 6 mesi e rischiamo di sprecarne altri 6 quest’anno». Come sempre, è duro il commento di Andrea Crisanti sulla gestione della nuova impennata di contagi da Coronavirus dovuta alla diffusione della variante Delta. Per il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova la situazione «è Sconcertante», ha detto nel corso di un’intervista ad Agorà estate su Rai3. «Dobbiamo assistere per la seconda volta all’aumento dei casi durante l’estate, vuol dire che non abbiamo imparato nulla». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Lo scorso anno abbiamo sprecato 6 mesi e rischiamo di sprecarne altri 6 quest’anno». Come sempre, è duro il commento di Andreasulla gestione della nuova impennata di contagi da Coronavirus dovuta alla diffusione della. Per il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova la situazione «è», ha detto nel corso di un’intervista ad Agoràsu Rai3. «Dobbiamo assistere per lavolta all’aumento deidurante l’, vuol dire che non abbiamo imparato nulla». ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - statodelsud : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - Pino__Merola : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - MariaMusto19 : RT @SkyTG24: Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - Sebasti07189870 : Covid, Crisanti sulla 4 Ondata: guardare la GB . Sconcertante sprecare alti 6 mesi' Non ci vuole molto ,per capire… -