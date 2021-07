Covid, Zangrillo: “Virus clinicamente inesistente, basta allarmismi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il Virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per Covid. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa, perché nell’ultima settimana sono arrivati 11 contagiati di cui 8 rimandati a casa e 3 ricoverati per motivi non gravi”. Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele, conferma così in un’intervista a ‘La Stampa’ l’evidenza di un “Virus ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che ilera, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa, perché nell’ultima settimana sono arrivati 11 contagiati di cui 8 rimandati a casa e 3 ricoverati per motivi non gravi”. Alberto, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele, conferma così in un’intervista a ‘La Stampa’ l’evidenza di un “...

