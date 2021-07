Covid, Zangrillo insiste: 'Il virus è clinicamente inesistente' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per . ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che ilera, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per . ...

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo contro i media: 'Troppo spazio al #Covid_19 equivale a creare panico'. - Open_gol : Il primario del San Raffaele torna a pronosticare la fine dell’epidemia. La prima volta non andò benissimo - MetalHe69092042 : RT @OrtigiaP: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'nell’ultima s… - marialetiziama9 : RT @Libero_official: 'Non c’è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'. Per #Zangrillo 'il virus è clinicamente morto… - TuriCaggegi : RT @Open_gol: Il primario del San Raffaele torna a pronosticare la fine dell’epidemia. La prima volta non andò benissimo -