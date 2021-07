Covid, verso un'ulteriore proroga dello stato di emergenza: ecco cosa comporta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dichiarato dall'allora premier Conte il 31 gennaio 2020 per far fronte alla crisi sanitaria, di proroga in proroga, l'ultima arrivata ad aprile scorso col governo Draghi, si è arrivati fino al 31 luglio 2021. Ma adesso probabilmente si avrà un ulteriore allungamento del periodo fino alla fine di quest'anno. Dalle misure sanitarie agli stanziamenti, dallo smart working al commissario straordinario, ecco cosa prevede Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dichiarato dall'allora premier Conte il 31 gennaio 2020 per far fronte alla crisi sanitaria, diin, l'ultima arrivata ad aprile scorso col governo Draghi, si è arrivati fino al 31 luglio 2021. Ma adesso probabilmente si avrà unallungamento del periodo fino alla fine di quest'anno. Dalle misure sanitarie agli stanziamenti, dallo smart working al commissario straordinario,prevede

Advertising

nzingaretti : Basta chiacchiere! Chi ha responsabilità si vada a #vaccinare e inviti tutti a farlo. In questi momenti si vede d… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - carseri : RT @GuidoDeMartini: ?? PASS E OBBLIGO VACCINALE ?? I contagi Covid non si fermano, nonostante il vaccino. È SBAGLIATO AIZZARE le persone vers… - TerroneDoc : RT @GuidoDeMartini: ?? PASS E OBBLIGO VACCINALE ?? I contagi Covid non si fermano, nonostante il vaccino. È SBAGLIATO AIZZARE le persone vers… -