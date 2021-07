Covid, Vaia (Spallanzani): 'Immunizziamo i giovani per mandarli in vacanza' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Uscire dall'incubo si può ma solo ', vaccinando e vaccinando'. Lo ripete per ben tre volte senza quasi riprendere fiato, Francesco Vaia direttore sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Uscire dall'incubo si può ma solo ', vaccinando e vaccinando'. Lo ripete per ben tre volte senza quasi riprendere fiato, Francescodirettore sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie ...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - Adnkronos : 'Ricoveri allo #Spallanzani in diminuzione. Si conferma che sono in aumento i #contagi ma non le ospedalizzazioni'. - SILVIALUCISANO : RT @NicolaPorro: Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo troverete sui… - metaanto : RT @NicolaPorro: Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo troverete sui… - achene_paolo : RT @NicolaPorro: Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo troverete sui… -