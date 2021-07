Covid: una sola dose di vacino per i guariti. Lo indica il ministero della salute (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Chi ha avuto il Covid può far simmonistrare una sola dose di vaccino. Lo indica la circolare Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2? del ministero della salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. E’ probabilmente la via d’uscita per molte persone che si sono trovati, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – Chi ha avuto ilpuò far simmonistrare unadi vaccino. Lola circolare Aggiornamentozioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2? del, firmata dal direttore generalePrevenzione Gianni Rezza. E’ probabilmente la via d’uscita per molte persone che si sono trovati, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - fattoquotidiano : Covid, alle Baleari tornano le restrizioni. Stop agli incontri tra l’una e le 6 del mattino mascherina raccomandata… - petergomezblog : Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le… - mariavenera2 : RT @mandelli_andrea: Abbiamo condiviso encomi ai sanitari nel loro sforzo per battere #pandemia. Ora occorre essere consequenziali. Vaccina… - Walkerita : @_treacherous_13 Totalmente d'accordo. Io sono stata FELICE che non ci sia andata, non solo per il covid ma un camp… -