(Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Atsriorganizza i servizi e gli assetti per combattere la battaglia contro il19 alla luce dei nuovi dati che vedono una crescita dei casi, come nel resto d'Italia, ma una bassa ...

Advertising

AnsaSardegna : Covid: Temussi (Ats), età media ricoverati Sardegna è 33,7 anni. 'Situazione sotto controllo, aumentati posti osser… - casanovaxxxxx : @marilisa06 @SardegnaG al di là del COVID,gli ospedali sn sotto stress anche x altri motivi..io avrei contingentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Temussi

ANSA Nuova Europa

L'Ats Sardegna riorganizza i servizi e gli assetti per combattere la battaglia contro il19 alla luce dei nuovi dati che vedono una crescita dei casi, come nel resto d'Italia, ma una .... "...... Mario Nieddu e del commissario Ats, Massimo, sulla risalita della curva dei contagi da, sul ricorso al Green Pass e sull'andamento della campagna vaccinale. Convocazione vergata dal ...Lo spiega il commissario straordinario Ares-Ats Massimo Temussi. "La situazione nei reparti è sotto controllo e il numero dei ricoveri è più basso di quello reale per due motivi principali: il primo è ...L'Ats Sardegna riorganizza i servizi e gli assetti per combattere la battaglia contro il Covid 19 alla luce dei nuovi dati che vedono una crescita dei casi, come nel resto d'Italia, ma una bassa osped ...