Covid | Sileri | Potremmo arrivare a 50mila contagi al giorno

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - "Anche noi" in Italia "avremo un numero crescente di morti e ricoverati" per, "che però sarà inferiore in proporzione al numero deiati: significa che bisogna cambiare i parametri. Attenzione però,anche noi a 50-60milae allora un'area potrebbe diventare gialla o arancione anche durante l'estate". Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite di 'In Onda' su La7. "Bisogna introdurre un green pass in maniera graduale e proporzionata all'andamento dell'epidemia", evidenzia, spiegando che "nelle ...

ha annunciato di aver "già scritto alla direzione competente affinchè sia valutata una terza dose di vaccino anti -quanto prima almeno per le categorie più fragili"- - > Leggi Anchea Tgcom24: 'I contagi saliranno, Green Pass per non chiudere' Doppia dose per guariti ma immunodepressi - Per quanto riguarda invece i soggetti con condizioni di ...“Anche noi” in Italia “avremo un numero crescente di morti e ricoverati” per covid, “che però sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati: significa che bisogna cambiare i parametri. Attenz ...In un momento in cui i più piccoli hanno dovuto affrontare mesi di limitazioni e hanno iniziato a sentire la stanchezza la Croce Rossa ha pensato di coinvolgerli con un cartone animato ...