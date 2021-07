Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - rtl1025 : ?? 'Ho gia' scritto a direzione competente affinché' sia valutata terza dose #vaccino anti #Covid quanto prima almen… - SkyTG24 : Covid, Sileri: “Dobbiamo seguire l’esempio della Francia con il Green Pass” - liberenotizie : Covid, Sileri: 'Potremmo arrivare a 50mila contagi al giorno'. Adnkronos - ultimora - TV7Benevento : Covid, Sileri: 'Potremmo arrivare a 50mila contagi al giorno'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

"Anche noi" in Italia "avremo un numero crescente di morti e ricoverati" per, "che però sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati: significa che bisogna ... Pierpaolo, ospite ...L'ipotesi del green pass 'proporzionale e graduale' in base all'andamento della pandemia sembra convincere. E proprio sul passaporto vaccinale proposto da Confindustria, secondo cui chi non ...“Anche noi” in Italia “avremo un numero crescente di morti e ricoverati” per covid, “che però sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati: significa che bisogna cambiare i parametri. Attenz ...In un momento in cui i più piccoli hanno dovuto affrontare mesi di limitazioni e hanno iniziato a sentire la stanchezza la Croce Rossa ha pensato di coinvolgerli con un cartone animato ...