Covid | si riaccende l' allarme al Murri Morta una donna a Malattie infettive | aveva contratto la variante Delta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaccende

corriereadriatico.it

Salgono, così, a 291 i morti dinella nostra provincia. In corso le verifiche sul vaccino , la donna avrebbe ricevuto la prima dose lo scorso aprile. APPROFONDIMENTI LA PROFILASSI Marche, l'...Alberto Zangrillo ci riprova e sila polemica. Da quando la scorsa estate dichiarò la morte clinica del virus, visione che ...da un mese non entrava un paziente da ricoverare per. Oggi ...FERMO - Il Fermano piange un’altra vittima del Covid. Al reparto di Malattie infettive del Murri è morta una donna di 92 anni di Fermo. Era arrivata in ospedale a metà ...La paura per la variante Delta riaccende la corsa al vaccino. Aumentano, infatti, le prime dosi somministrate in Sicilia e si rivedono le code nel grande hub ...