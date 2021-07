Covid, "Raggi ha anticorpi alti". Gli scienziati: "Guariti come lei si vaccinino o niente Green Pass" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Dopo aver contratto il virus, la sindaca Raggi ha seguito il protocollo. Ha gli anticorpi ancora alti. Segue, come chiunque, i consigli del medico rapportati alla propria condizione clinica”. Così il Campidoglio risponde a chi domanda se la prima cittadina di Roma abbia ricevuto o meno il vaccino anti-Covid. Parole che non convinco gli esperti delle fonti sanitarie regionali che, come riportato da Repubblica, affermano: “Non ci sono ragioni per non vaccinarsi dopo la guarigione dal Covid, la vaccinazione è sicura ed efficace. Per chi ha avuto l’infezione il vaccino va ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Dopo aver contratto il virus, la sindacaha seguito il protocollo. Ha gliancora. Segue,chiunque, i consigli del medico rapportati alla propria condizione clinica”. Così il Campidoglio risponde a chi domanda se la prima cittadina di Roma abbia ricevuto o meno il vaccino anti-. Parole che non convinco gli esperti delle fonti sanitarie regionali che,riportato da Repubblica, affermano: “Non ci sono ragioni per non vaccinarsi dopo la guarigione dal, la vaccinazione è sicura ed efficace. Per chi ha avuto l’infezione il vaccino va ...

