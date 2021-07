Covid, quali politici si sono vaccinati e quali no: il punto partito per partito (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alcuni si sono vaccinati con doppia dose, da tempo. Altri rinviano la decisione di effettuare l’iniezione settimana dopo settimana, magari per strizzare l’occhio all’elettorato no-vax. Mentre discutono sul nuovo decreto, che conterrà l’obbligo di Green Pass nei locali al chiuso o sui mezzi di trasporto, i politici italiani dovrebbero essere i primi a dare l’esempio immunizzandosi contro il Covid-19. A farlo – ormai diversi mesi fa – sono stati il presidente del Consiglio Mario Draghi (prima dose AstraZeneca, seconda eterologa con Pfizer) e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (doppia dose ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alcuni sicon doppia dose, da tempo. Altri rinviano la decisione di effettuare l’iniezione settimana dopo settimana, magari per strizzare l’occhio all’elettorato no-vax. Mentre discutono sul nuovo decreto, che conterrà l’obbligo di Green Pass nei locali al chiuso o sui mezzi di trasporto, iitaliani dovrebbero essere i primi a dare l’esempio immunizzandosi contro il-19. A farlo – ormai diversi mesi fa –stati il presidente del Consiglio Mario Draghi (prima dose AstraZeneca, seconda eterologa con Pfizer) e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (doppia dose ...

