Covid: primo lotto vaccino Sputnik prodotto in Vietnam (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Russia ha annunciato stamane che un lotto del vaccino Sputnik è stato prodotto per la prima volta in Vietnam, uno dei tanti Paesi che sta combattendo una nuova ondata di infezioni da Covid 19. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Russia ha annunciato stamane che undelè statoper la prima volta in, uno dei tanti Paesi che sta combattendo una nuova ondata di infezioni da19. Il ...

Advertising

Open_gol : Primi obblighi a fine luglio, poi il primo e il 15 settembre cambia tutto: come funzionerà il Green Pass obbligator… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - sovranista375 : RT @LaStampa: Covid, l’Ema mette in guardia: “Pfizer e Moderna possono provocare problemi al cuore” - TheItalianTimes : ?? CALCIATORI NO-VAX Nello spogliatoio del nuovo arrivato #ThiagoMotta è scoppiato un #focolaio #covid che sta danne… - siwel44it : @nzingaretti @RegioneLazio siccome non è riuscito a scriverlo lo faccio io per lui. Complimenti per l'organizzazion… -