Covid: premio 'Medicina e Frontiere' a Figliuolo, domani cerimonia di consegna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos Salute) - Andrà, tra gli altri, al Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid-19, uno dei premi annuali dell'associazione culturale "Medicina e Frontiere". La cerimonia è in programma domani, a Roma, presso la Sala Capitolare del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, in piazza Cavalieri di Malta. I riconoscimenti saranno consegnati, dopo i saluti iniziali, dalle ore 18. Queste le motivazioni dei premi: "Per l'impegno durante l'emergenza sanitaria del coronavirus" al Generale Francesco Paolo

