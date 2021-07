Covid, Oms: 'Crescita vertiginosa dei casi in 124 paesi' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Negli Stati Uniti la variante Delta rappresenta l'83% dei casi. Nelle ultime settimane si è inceppata la campagna di vaccinazione. In Francia da oggi sono entrate in vigore le nuove restrizioni Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Negli Stati Uniti la variante Delta rappresenta l'83% dei. Nelle ultime settimane si è inceppata la campagna di vaccinazione. In Francia da oggi sono entrate in vigore le nuove restrizioni

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Tragica nuova ondata, sciocco chi pensa sia finita”. - Agenzia_Ansa : E' 'fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del Covid 'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti… - fattoquotidiano : L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia e avverte che la pandemia da Covid-19 non è assolutam… - Daniela192601 : RT @Stella82178745: @GiovanniToti ?????? Forse non ha capito che sarà LEI ad essere denunciato, visto che l'OMS in documenti ufficiali SCONSIG… - frfal : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: 'Tragica nuova ondata, sciocco chi pensa sia finita”. -