Covid, Oms: “Altri 100.000 morti entro 8 agosto” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Più di 100.000 persone moriranno per il Covid entro l’8 agosto”. E’ un passaggio dell’intervento del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio). “Quando finirà questa pandemia? La pandemia è una prova. E il mondo sta fallendo. Sono morte più di 4 milioni di persone e altre continuano a morire. Già quest’anno il numero dei morti è più del doppio del totale dell’anno scorso. Mentre faccio queste osservazioni, più di 100 persone perderanno la vita a causa del Covid-19. E quando la fiamma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Più di 100.000 persone moriranno per ill’8”. E’ un passaggio dell’intervento del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio). “Quando finirà questa pandemia? La pandemia è una prova. E il mondo sta fallendo. Sono morte più di 4 milioni di persone e altre continuano a morire. Già quest’anno il numero deiè più del doppio del totale dell’anno scorso. Mentre faccio queste osservazioni, più di 100 persone perderanno la vita a causa del-19. E quando la fiamma ...

