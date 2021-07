Covid oggi Lombardia | 564 contagi e 3 morti | bollettino 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 564 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Registrati inoltre altri tre. 37.062 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’1,5%. Il totale dei decessi nella Regione è di 33.813 da inizio pandemia. Diminuisce il numero di ricoverati: in terapia intensiva ci sono 28 pazienti, tre meno di ieri; nei repartiordinari 132, quattro meno di ieri. In particolare, sono 257 i nuovi casi di-19 in provincia di Milano, di cui 154 nella città capoluogo. Seguono le province di Varese, che ...

... DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Green pass, Palù: necessario avere due dosi di vaccino approfondimentoin Italia e nel mondo, ultime notizie di21 ...A sottolinearlo è stata la virologa Ilaria Capua, confermando che ad'i vaccini antisono i più sicuri' e arrivando ad aggiungere, chiaro riferimento ai no vax, che 'chi si tira indietro ...In testa c’è il capoluogo, che passa dai due nuovi contagi di lunedì ai 15 di ieri. Molti meno, in proporzione al numero degli… Leggi ...“Oggi abbiamo superato il 40% di liguri completamente immunizzati con due dosi di vaccino: su 1.509.805 abitanti 614.701 persone hanno già ricevuto la seconda dose. Un passaggio molto importante in un ...