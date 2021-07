Covid oggi Liguria, 110 contagi: bollettino 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 110 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 21 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, i decessi sono 4.358. I pazienti ricoverati per Covid sono 21 (+2). Di questi, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 517 (+108), mentre i dimessi/guariti sono 99.231 (+1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 110 ida coronavirus in, 212021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. Dall’inizio dell’emergenza-19, i decessi sono 4.358. I pazienti ricoverati persono 21 (+2). Di questi, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 517 (+108), mentre i dimessi/guariti sono 99.231 (+1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - federicovizo87 : RT @DeviStareCalmo: Da oggi in poi ad ogni colpo di tosse di un non vaccinato dirò 'Occhio eh, che il covid inizia così!!!'. Carino, no? - giovannitrivel3 : RT @fdragoni: Oggi in UK ci sono più morti di un anno fa senza vaccini. Ma la circolazione del morbo è incommensurabilmente superiore. Se l… -